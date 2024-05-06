Циклон «Гулла» принесет в Центральную Россию аномальное похолодание и снег

Фото Алексея Пирязева.

7 мая с запада в Центральную Россию прорвется чрезвычайно активный североатлантический циклон «Гулла», что означает «решительная». Об этом предупреждают синоптики погодного центра «Фобос».

Циклон принесет ливни и ультраполярное вторжение. В результате чего показания термометров рухнут до +1…+3°, местами ожидается до −1°. К дождям начнет примешиваться снег.

Еще одним неприятным моментом станет магнитная буря слабой и средней интенсивности G1 и G2, которая ожидается в понедельник и во вторник.

8 мая ненастье ослабеет, ожидается не более 5 мм осадков. Ночью столбики термометров будут колебаться от −3° до +2°, в дневные часы — всего +2…+7°.

В ночь на 9 мая ударят заморозки до −4…+1°, утром — 0…+5°, после полудня — +2…+7°. Ветер ожидается 4–9 м/с, порывистый, из-за чего будет казаться, что на улице на 5° холоднее, чем есть на самом деле.

— 10 мая станет заключительным в затянувшейся аномалии холода. Ночью распогодится, но свежо: −4…+1°, днём ожидается неустойчивый характер метеоусловий с вероятностью небольшого локального дождя, температура повысится до +8…+13°, — прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье воздух прогреется до +12…+17°. Лишь к середине месяца показания термометров вернутся в климатическое русло мая.