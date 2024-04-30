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Внучке туляка, превзошедшего подвиг Гастелло, передадут медаль «Герой Советского Союза»
Фото из архива Myslo.ru.

Внучке туляка, превзошедшего подвиг Гастелло, передадут медаль «Герой Советского Союза»

Награду должны были вручить дочерям отважного почти 30 лет назад, но что-то помешало.

Уроженец Дубенского района Василий Новиков был призван на службу в 1940 году, когда ему было 25 лет. Прошел подготовку в школе авиаторов и стал стрелком ДБ-3 (дальнего бомбардировщика) минно-торпедной эскадрильи первого минно-торпедного полка Балтийского флота.

С началом войны оказался на фронте в составе экипажа младшего лейтенанта Игашова. Участвовал в атаках на немецкие войска в районе Двинска (современный город Даугавпилс), а также бомбардировках самолетов, высаживающих десант.

30 июня 1941 года экипаж уничтожил понтонный мост через реку Западная Двина, которым пользовались германские войска. Возвращаясь на свои позиции, был атакован истребителями противника. Один немецкий самолет они сбили, но тут же получили встречный удар, их самолет загорелся. Игашов, Новиков и еще два авиатора экипажа понимали, что схватку не выиграть. 

Поэтому они сначала на горящем истребителе совершили таран в воздухе по самолету противника, а затем командир направил их самолет в наземную цель — немецкую колонну с боеприпасами. В историю подвиг летчиков вошел как «Двойной таран над Западной Двиной» или «огненный таран».

Все четверо не просто повторили подвиг Гастелло, а превзошли его. За что туляк Новиков посмертно получил награду «Герой Советского Союза». Останки героев захоронены на городском кладбище Даугавпилса.

Медаль должны были передать дочерям Василия Новикова еще в 1995 году, но почему-то этого не случилось. Сейчас дочери умерли. В 2024 году в канун 9 мая ее вручат внучке Ольге Ходаковой.

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