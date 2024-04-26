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В тульском перинатальном центре родился 9000-й ребенок

В тульском перинатальном центре родился 9000-й ребенок

«Юбилейные» роды приняли 21 апреля.

Девочка, весом 3390 г и ростом 53 см – первенец в семье Дианы и Александра. Ее назвали Лилией. Она стала 9000-й новорожденной, появившейся на свет в новом корпусе Тульского областного перинатального центра. 

С рождением дочки родителей поздравила заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Зыкова. Она вручила им свидетельство о рождении ребенка, поздравление от губернатора Алексея Дюмина, знак «Родившемуся на Тульской земле» и подарочный набор для новорожденной.

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Накануне маму с девочкой выписали домой.

 

Напомним, с 2023 года при рождении ребенка назначается единовременная денежная выплата в размере 25 тыс. руб., а если один из родителей – студент, – 50 тыс. рублей. Для молодых семей действуют льготные жилищные программы, предоставляются услуги кратковременного присмотра и ухода за детьми.

Семьям, где родился третий и последующий ребенок, выплачивают региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей. Всего различными мерами поддержки пользуются порядка 59 тыс. тульских семей, в которых воспитываются более 114 тыс. детей.

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Люди
Наталья Зыкова
Место
тульский перинатальный центрминздрав Тульской области

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