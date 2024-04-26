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Состояние выпавшей из окна девочки остается тяжелым
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Состояние выпавшей из окна девочки остается тяжелым

Об этом Myslo рассказали в минздраве.

Двухлетняя девочка, выпавшая из окна квартиры на четвертом этаже, сейчас находится в детской областной больнице.

«Время доезда скорой составило шесть минут. Ребенок находится в тяжелом состоянии», — прокомментировали Myslo в региональном минздраве. 

Напомним, трагедия случилась 24 апреля в Плавске. По данному факту Следственный комитет по Тульской области начал проверку.

По предварительным данным, малышка, находясь у открытого окна, облокотилась на москитную сетку и выпала вместе с ней. 

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Место
министерство здравоохранения Тульской области

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