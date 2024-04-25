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В Тульской области пройдет масштабный фестиваль детей и молодежи «Первое с первыми. Город детства»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области пройдет масштабный фестиваль детей и молодежи «Первое с первыми. Город детства»

Он состоится на территории Кремля.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова провела заседание Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

— Губернатором региона Алексеем Дюминым оказывается всесторонняя поддержка в становлении и развитии регионального и местных отделений «Движения первых», которые сегодня активно включились в реализацию воспитательной программы для подрастающего поколения, аккумулируют инициативы детей в различных направлениях деятельности и помогают в их реализации, а также участвуют в формировании профильных программ для летнего отдыха, — сказала Ольга Гремякова.

Председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Тульской области Яна Берлева сообщила, что местные отделения РДДМ открыты в 22 муниципалитетах региона, создано 601 первичное отделение. В 2023 году реализовано более 50 проектов, в них приняли участие 75 тыс. человек, более 100 ребят стали победителями и призерами всероссийских мероприятий. В этом году планируется увеличить охват до 85 тыс.

В I квартале проведено пять профильных смен движения. Профильные программы также пройдут во всех 16 загородных оздоровительных лагерях, а в 365 пришкольных лагерях будут организованы тематические «Дни первых».

Активисты РДДМ активно принимают участие во всех значимых событиях региона. Среди них — День Победы, День защиты детей, День России и др. По поручению губернатора 1600 активистов посетили выставку-форум «Россия».

Заместитель председателя Совета регионального отделения по финансово-экономическим вопросам «Движение первых» Наталья Макарова добавила, что в этом году будет реализован ряд проектов. Среди них — конкурс «Большая перемена», проекты «Хранители истории», «Вызов Первых», «Школьная классика», «Звучи», «В гостях у ученого», «Медиапритяжение», «Первая помощь», «Благотвори», «Юннаты первых», «Первые в профессии», чемпионат пилотирования дронов «Пилоты Будущего», походно-туристические мероприятия.

Заместитель председателя Совета регионального отделения по стратегическому развитию «Движение первых» Ирина Денисова сообщила, что 1 июня в Тульском кремле пройдет фестиваль детей и молодежи «Первое с первыми. Город детства», посвященный Международному дню защиты детей (0+).

Для участников будут организованы творческие активности, мастер-классы, подвижные игры, научное шоу, интеллектуальный квиз, «Зеленый марафон» и др. Завершится фестиваль праздником красок. Планируется, что фестиваль объединит более 1 тыс. участников со всей Тульской области.

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