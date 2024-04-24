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Как Почта России будет работать в майские праздники
Фото из архива Myslo.

Как Почта России будет работать в майские праздники

Публикуем график работы.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше.

С 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники Почты доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте Почты или в мобильном приложении компании.
 

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