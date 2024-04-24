По поручению Алексея Дюмина инвалиду из Щекинского района передали ноутбук

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова передала инвалиду с нарушением зрения Павлу Туманову ноутбук с клавиатурой, оборудованной шрифтом Брайля.

22-летний Павел учится в экономическом колледже на четвертом курсе. На период обучения для дистанционного общения с преподавателями парню предоставили компьютер. Но он был нужен Павлу для дальнейшей работы и общения. По инициативе губернатора и при помощи социальных партнёров для молодого человека был приобретён ноутбук.

— Инвалиды — люди с особыми потребностями. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина, неравнодушных людей мы многое делаем, чтобы создать им условия для получения образования, работы, развития своих талантов. Для людей с нарушением зрения компьютер — это не просто рабочий инструмент, а средство общения с миром, — отметила Татьяна Абросимова.

Она пожелала Павлу успехов в учебе и дальнейшем трудоустройстве и пообщалась с его сестрой, которая воспитывает троих детей. Павел Туманов и его семья поблагодарили Алексея Дюмина за помощь.