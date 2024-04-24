Махинации со свидетельствами о рождении: В Туле мошенники заработали больше миллиона на несуществующих детях

Фото из архива Myslo.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» в отношении пяти человек.

Установлено, что 28-летний туляк предложил нескольким знакомым оформить свидетельства о рождении детей, которые фактически не рождались. Мужчина знал, что в соответствии с законом основанием для государственной регистрации рождения при родах вне больницы является заявление лица, присутствовавшего во время родов.

Оперативники выяснили, что с 21 декабря 2021 года по 14 сентября 2023 года десять женщин получили документы

таким образом.

Затем тулячки обратились в подразделения ЗАГС для оформления дальнейших выплат и пособий.

— В результате данной противоправной деятельности были похищены бюджетные денежные средства, выделенные для реализации национального проекта «Демография», в общей сумме 1 миллион 260 тысяч 959 рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, две женщины помещены под домашний арест.

Оперативники устанавливают местонахождение еще пятерых подозреваемых женщин.

У следствия имеются основания полагать, что вышеуказанные женщины обращались в подразделения МФЦ для получения государственных сертификатов на материнский капитал, после чего обналичивали их.

Все обстоятельства устанавливаются. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.