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Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

На заседании обсудили подходы к реализации новых нацпроектов по обеспечению технологического суверенитета.

24 апреля губернатор Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

В своём Послании Президент России Владимир Путин определил ключевые цели развития отечественной промышленности на ближайшие 6 лет. Глава государства поставил задачу к 2030 году увеличить уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Это позволит создать тысячи новых производств с высокооплачиваемыми рабочими местами.

— Вывести всю экономику на качественно новый уровень эффективности и конкурентоспособности позволят проекты технологического суверенитета. В том числе — по развитию средств производства, робототехники, новых материалов, химии и других направлений, — сказал Алексей Дюмин.

Участников заседания приветствовал помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. Он отметил, что необходимо проработать, в рамках каких национальных проектов будет осуществляться управление развитием отраслей промышленности.

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Губернатор напомнил, что в ежегодном отчёте Правительства России в Государственной Думе премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что рост промышленного производства в 2023 году превзошёл самые смелые прогнозы. Производство в целом выросло на 3,5%, а обрабатывающий сектор — на 7,5%. Почти до 13% увеличилась и его доля в структуре ВВП. 

Наибольший рост показал машиностроительный комплекс.

Алексей Дюмин подчеркнул, что это результат слаженной и эффективной работы Минпромторга России с регионами, бизнес-объединениями и предприятиями на местах.

В свою очередь заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что на сегодняшний день правительством Российской Федерации определены мероприятия, инструменты и объемы финансирования в отношении авиа- и судостроения, а также радиоэлектронной промышленности. Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить именно соблюдению сроков достижения результатов. Что касается направлений технологического суверенитета, которые будут реализовываться в формате национальных проектов, Денис Мантуров рассказал о проводимой работе правительством и Минпромторгом России.

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Так, в части реализации нацпроекта по беспилотным авиационным системам развернуты работы по всему комплексу мероприятий — большинство инструментов поддержки отрасли по линии Минпромторга России уже внедрены. То же самое будет обеспечено в отношении других национальных проектов, которые сейчас прорабатываются ведомством.

— Как вы знаете, принят федеральный проект по производству средств производства. Сейчас готовится федпроект по робототехнике с учетом поставленной Президентом Российской Федерации задачи войти в топ-25 стран по этому направлению. Также в высокой степени готовности национальный проект по новым материалам и химической продукции, — обратил внимание Денис Мантуров.

На заседании обсудили подходы к реализации новых нацпроектов по обеспечению технологического суверенитета.

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