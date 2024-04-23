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В Туле наградили победителей конкурса «Лучшая трудовая династия»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле наградили победителей конкурса «Лучшая трудовая династия»

Общий трудовой стаж финалистов составил от 400 до 1000 лет.

23 апреля зам. председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков встретился с победителями ежегодного областного конкурса «Лучшая трудовая династия Тульской области». Торжественная церемония состоялась в музее «Центр семейной истории».

Как сообщили в правительстве области, в этом году заявки на конкурс подали 20 семей. В финал вышли пять династий с наибольшим количеством поколений, членов семьи, отмеченных региональными и федеральными наградами. Общий трудовой стаж финалистов составил от 400 до 1000 лет.

Финалистами стали фермерская династия Быковых-Галядкиных-Пономаревых из Веневского района; династия железнодорожников Ширшовых-Норкиных и педагогов Мельниковых из Узловского района; династия работников АО «Ресурс» Богородицкого района Гаррес, а также работников Ефремовского завода синтетического каучука Черных-Соколовых.

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Дмитрий Марков поздравил участников встречи с наступающим праздником, пожелал новых трудовых достижений, вручил подарки. Награжденные поделились историей и достижениями своих семей, рассказали о своей работе и планах на будущее.

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