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Электрощиток горел из-за текущей крыши: после статьи на Myslo администрация решила проблему жителей Шатска

Электрощиток горел из-за текущей крыши: после статьи на Myslo администрация решила проблему жителей Шатска

Об этом рассказали в главном управлении по Пролетарскому территориальному округу администрации Тулы.

Сотрудники управляющей компании заменили электрощиток многоквартирного дома № 14 по улице Садовой в Шатске. Починили и протекающую крышу.

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Напомним, жители многострадального дома № 14 обращались в редакцию Myslo уже не раз. Из-за протекающей крыши второй раз за полгода в подъезде дома загорается электрощиток.

— Мы стучались во все инстанции, чтобы нам починили крышу и заменили электрощиток. Она протекает постоянно. Это уже ритуал — стабильно переклеивать в квартире обои, когда тает снег. Боимся, что крышу залатали ненадежно. Посмотрим, как поведет себя этот ремонт после первого дождя, — рассказала жительница дома. 

Напомним, мы уже дважды писали про жителей улицы Садовой: по словам людей, крыша в их доме протекает уже много лет, но ни одна управляющая компания так и не смогла качественно починить кровлю.

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Место
СадоваяШатск

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