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Когда в Ясной Поляне зацветут яблоневые сады?
Фото Алексея Пирязева.

Когда в Ясной Поляне зацветут яблоневые сады?

Такой вопрос регулярно задают сотрудникам музея-усадьбы.

Во второй половине апреля гости Ясной Поляны всё чаще задают вопрос, когда же на территории расцветут яблони. 

— Мы попросили наших лучших аналитиков подготовить статистику за последние несколько лет. Архивные записи, свидетельства очевидцев, тысячи фотографий на фоне — все эти данные были проанализированы, чтобы рассеять беспокойство ждущих начала цветения, — говорят сотрудники музея-усадьбы.

Так, в 2023 году яснополянские яблони расцвели 15 мая, в 2022 году — 3 июня, в 2021 году — 20 мая, в 2020-м — 18 мая. Так что пока рановато. 

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сегодня, в 16:45 0
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