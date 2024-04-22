Когда в Ясной Поляне зацветут яблоневые сады?

Фото Алексея Пирязева.

Во второй половине апреля гости Ясной Поляны всё чаще задают вопрос, когда же на территории расцветут яблони.

— Мы попросили наших лучших аналитиков подготовить статистику за последние несколько лет. Архивные записи, свидетельства очевидцев, тысячи фотографий на фоне — все эти данные были проанализированы, чтобы рассеять беспокойство ждущих начала цветения, — говорят сотрудники музея-усадьбы.

Так, в 2023 году яснополянские яблони расцвели 15 мая, в 2022 году — 3 июня, в 2021 году — 20 мая, в 2020-м — 18 мая. Так что пока рановато.