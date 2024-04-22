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Студенты тульского педуниверситета выехали на раскопки старинного городища
Фото ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Студенты тульского педуниверситета выехали на раскопки старинного городища

22 апреля стартовала научно-образовательная школа «Тульские городища».

Такой практический формат в педуниверситете разработали для обучения студентов направления подготовки «историческое регионоведение и археология».

— Занятия на практике ускорят их подготовку как высококлассных специалистов. Также школа занимается популяризацией регионального наследия среди молодежи, — отметили в пресс-службе ТГПУ им Л. Н. Толстого. 

В первом выезде «Городище Лобынское. Страницы истории Тульского
края I тыс. до н. э.» студентов сопровождал Евгений Столяров — заведующий
отделом археологических исследований музея, кандидат исторических наук.
Планируется серия выездов на различные старинные памятники культуры.

Школа «Тульские городища» — совместный проект Толстовского университета и музея-заповедника «Куликово Поле».

 

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Место
Куликово полеТГПУ имени ТолстогоТульское городище

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