Студенты тульского педуниверситета выехали на раскопки старинного городища

Такой практический формат в педуниверситете разработали для обучения студентов направления подготовки «историческое регионоведение и археология».

— Занятия на практике ускорят их подготовку как высококлассных специалистов. Также школа занимается популяризацией регионального наследия среди молодежи, — отметили в пресс-службе ТГПУ им Л. Н. Толстого.

В первом выезде «Городище Лобынское. Страницы истории Тульского

края I тыс. до н. э.» студентов сопровождал Евгений Столяров — заведующий

отделом археологических исследований музея, кандидат исторических наук.

Планируется серия выездов на различные старинные памятники культуры.

Школа «Тульские городища» — совместный проект Толстовского университета и музея-заповедника «Куликово Поле».