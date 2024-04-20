Глава администрации Тулы Илья Беспалов принял участие в субботнике

Фото Анны Ворониной.

Сегодня, 20 апреля в областной столице стартовал очередной субботник. С 9 утра сотрудники городской администрации и все желающие присоединились к уборке улиц и общественных пространств.

Так, сотрудники муниципалитета и спасатели расчистили ручей Рогожня в Юго-Восточном микрорайоне. Помимо уборки бытового мусора, опилили разросшиеся на берегу кустарники и сухостой, мешающий жителям улицы Новомосковской.

Николай Безруков — начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы. — Мы выбрали данный водный объект для субботника поскольку вдоль прибрежной полосы много бытового мусора и поросли. Речка мелководная, впадает в Упу. Но при больших паводках даже она может разлиться, а скопившийся мусор — подняться и создать неудобства. Сегодня на данном объекте работают 14 сотрудников Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы. Они также осуществляют распил сухостоя.

Принял участие в субботнике на улице Новомосковской и глава администрации Тулы Илья Беспалов. Он помог спасателям в опиловке сухостоя и удалению дикой поросли.

Илья Беспалов — глава администрации Тулы — Сегодня в Туле проходит очень хорошее мероприятие — субботник. Он объединяет неравнодушных людей разного возраста и профессий вокруг одной идеи: сделать наш город чище и благоустроеннее. Особое внимание уделяем уборке улиц от смета, общественных пространств от мусора. Сегодня пилим кустарники, сухие деревья, поросль, мешающие ландшафту развиваться. Кроме этого, особое внимание уделяем озеленению: сегодня специалисты приступили к высадке зеленых насаждений, а также мы присоединились к акции «Вода России». Благодарю всех жителей города, которые откликнулись на наш призыв, вышли на субботник и стали частью этого важного мероприятия! — подчеркнул Илья Беспалов.

В рамках крупной акции «Вода России» в городе расчищают различные водные объекты, среди которых и р. Рогожня.

Напомним, в областной столице субботники проводят рамках месячника чистоты, который стартовал в Туле с 1 апреля по поручению главы администрации Ильи Беспалова.