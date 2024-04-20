Сотрудники тульской площадки «ПМХ» и «Промсорт-Тулы» приняли участие в общеобластном субботнике

«Привести наш общий дом в порядок», таков девиз прошедшего 20 апреля мероприятия по благоустройству.

Его участниками стали более 300 работников «Тулачермета», «Промсорт-Тула», «ПОЛЕМА» и «ПМХ-Втормет». Задача практически у всех одинаковая. После зимы нужно было убрать смет, ветки, летучий мусор, очистить столбы от объявлений, покрасить бордюрные камни вдоль дорог и побелить деревья.

Общий объем убранной территории – 35 гектаров. Это прилегающие к предприятиям участки улиц Доктора Гумилевской, Пржевальского, Новотульской. Было задействовано 15 единиц спецтехники, причем некоторый транспорт был предоставлен для нужд города. Так, «ПМХ-Втормет» выделил ломовоз.

Всего за несколько часов намеченный объем работ был выполнен. Для сотрудников предприятий тульской площадки ПМХ такая работа привычна, ведь они – постоянные участники общегородских и областных мероприятий по благоустройству.