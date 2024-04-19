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Тулу с рабочим визитом посетил атаман Всероссийского казачьего общества
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тулу с рабочим визитом посетил атаман Всероссийского казачьего общества

Он встретился с губернатором Алексеем Дюминым.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым. Глава региона подчеркнул, что тульское казачество вносит свой вклад в обеспечение общественного порядка, военно-патриотическое воспитание молодежи и др. 

Губернатор также отметил работу казачьего общества по оказанию помощи казакам, участвующим в СВО.

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— С казачьим обществом у нас выстроено тесное взаимодействие по стратегически важным задачам, которые обозначены Президентом Владимиром Путиным. Наш долг — быть поддержкой для наших парней, которые сейчас защищают Родину и будущее наших детей, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество.

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— Среди наших приоритетных задач — поддержка казаков-воинов на специальной военной операции, гуманитарная миссия, создание условий для развития молодежи. Уверен, что решения, которые приняты сегодня, уже в ближайшее время дадут свои результаты, — подчеркнул Виталий Кузнецов.

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Затем состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по делам казачества в регионе с участием митрополита Тульского и Ефремовского Алексия, на котором Виталий Кузнецов вручил награды казакам, отличившимся в зоне СВО.

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