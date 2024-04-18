В Щекино из окна второго этажа выпал ребенок

Фото из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

Вечером 18 апреля в Щекино на улице Лукашина из окна второго этажа выпал ребенок. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

— Я до сих пор прийти в себя не могу. Слышу громкий шлеп, поворачиваюсь, а там ребенок голый. Ушиб головы, кровь из носа, плачет бедняжка. Прохожим спасибо! Кто куртку снял, кто жилетку, — написала очевидица событий в соцсетях.

Пострадавшую трехлетнюю девочку доставили в областную больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области начал проверку.