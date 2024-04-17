В Новомосковске ребенок травмировал ногу на карусели: его родители требуют с администрации 4 млн рублей

7 сентября 2023 года несовершеннолетний мальчик играл с друзьями на детской площадке в районе дома № 12/1 по улице Индустриальной. Катаясь на карусели, мальчик травмировал ногу: его доставили в больницу в тот же день и провели операцию.

Согласно исковому заявлению, указанная детская площадка должна быть поставлена на обслуживание либо демонтирована, поскольку дальнейшая безопасная эксплуатация невозможна и является источником повышенной опасности для детей.

Кроме этого, истец указал, что ребёнок посещал спортивную секцию и пропустил много занятий в связи с длительной реабилитацией. В качестве компенсации морального вреда истец требует с администрации города 4 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 16 мая.