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Погода в Туле 17 апреля: дождь и ветер
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 17 апреля: дождь и ветер

Ожидается низкое атмосферное давление.

В среду в регионе будет облачно и дождливо (до 19 мм осадков за сутки). Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Ночью от +5 до +10 градусов, днём - от +10 до +15. Атмосферное давление низкое - 720-725 мм рт. ст.

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