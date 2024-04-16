Погода в Туле 17 апреля: дождь и ветер

В среду в регионе будет облачно и дождливо (до 19 мм осадков за сутки). Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.
Ночью от +5 до +10 градусов, днём - от +10 до +15. Атмосферное давление низкое - 720-725 мм рт. ст.
Ожидается низкое атмосферное давление.
В среду в регионе будет облачно и дождливо (до 19 мм осадков за сутки). Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.
Ночью от +5 до +10 градусов, днём - от +10 до +15. Атмосферное давление низкое - 720-725 мм рт. ст.
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