Погода в Туле 17 апреля: дождь и ветер

Фото из архива Myslo

В среду в регионе будет облачно и дождливо (до 19 мм осадков за сутки). Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Ночью от +5 до +10 градусов, днём - от +10 до +15. Атмосферное давление низкое - 720-725 мм рт. ст.