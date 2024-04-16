Тульские школьники заняли первое место в Национальном чемпионате по робототехнике в Красноярске

6 и 7 апреля тульская команда iKids участвовала в Национальном чемпионате по робототехнике в Красноярске. В соревнованиях приняли участие более 550 команд в одиннадцати соревновательных направлениях.

Туляки заняли первое место в соревновании «Лига Знаний». На первом этапе команды соревновались в сборке механизмов на скорость. Участники собирали редуктор, угловые ремённые и зубчатые передачи, рычаг, механизмы переключения скорости и направления вращения. Затем объединяли механизмы в одну модель и подключали к мотору. В конце ребята программировали собранную модель по заданию экспертов чемпионата. Эксперты оценивали правильность выполнения задания, прочность конструкции и скорость выполнения.

В составе нашей команды были Глеб Оберман и Михаил Янковский.

В направлении «Лига Исследований» ребята со всей страны несколько месяцев разрабатывали инновационные проекты на тему «Сокровища Недр». При подготовке участники посещали экскурсии и общались с экспертами, чтобы изучить процессы добычи, транспортировки и хранения полезных ископаемых в Тульской области. Команда iKids представила экспертам робота для поиска полезных ископаемых в реке и стала победителем в номинации «За необычное движение». Эта награда даётся за высокое качество проекта и уникальные механизмы движения в нём.

Состав команды: Ярослав Голюдов, Елизавета Осипова, Николай Ролдугин, Тимофей Янковский.

Готовила ребят к чемпионату Мария Иванкова.