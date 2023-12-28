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Феодосийская сказка

Феодосийская сказка

Премьера:
12.08.2021
 
Режиссер:
Наталья Лебедева
  
Актеры:
Любовь Толкалина, Николай Нечаев, Дмитрий Махонин, Виктор Куклин, Евгений Журавкин, Мария Довгалюк, Виталий Таганов, Мария Пригоцкая, Денис Кучер, Павел Исаев
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

История о мальчике Мите, впервые приехавшем в Крым и мечтающем помочь дедушке спасти дом от продажи. Для этого ему необходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью волшебной книги он попадет в страну Мечты, которая рождена фантазией и сейчас ее существование находится под угрозой. Если Митя сможет спасти страну, то и его папа вспомнит, что когда-то эту книгу начинал сочинять он сам. Для этого Мите надо пройти испытания и доказать, что его помыслы чисты, желания искренни, и суметь противостоять компании подростков.

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