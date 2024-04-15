В Суворове разработали единую концепцию благоустройства

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне в городе состоялись дизайн-сессии с предпринимателями и архитекторами.

Жители разных возрастов поделились на команды и отправились по выбранному специалистами маршруту. Архитекторы отмечали на карте пожелания по улучшению городской среды.

Специалисты предложили варианты дизайна фасадов зданий, вывесок, входных групп и рекламных конструкций для заявки на всероссийский конкурс по благоустройству. Важно было соблюсти единый стиль. Архитектор объяснила разработанную концепцию благоустройства территории, а предприниматели предложили свои идеи.

Напомним, в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах Тульская область участвует с 2018 года. Победителями в нашем регионе уже стали 17 городов, в 15 из которых реализованы современные общественные пространства.

— На этот год запланирована реализация двух проектов-победителей прошлого года — в городах Ефремов и Щекино. Участие в конкурсе помогло преобразить порядка 85% городов области. Гости региона отмечают положительные тенденции в изменении облика не только областной столицы, но и малых городов, — отметили в пресс-службе правительства Тульской области.