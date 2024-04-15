Погода в Туле 16 апреля: до +16 градусов и без осадков

Фото из архива Myslo

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, до 11 метров в секунду.

Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днём — от +11 до +16. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм рт. ст.