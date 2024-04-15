  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 16 апреля: до +16 градусов и без осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 апреля: до +16 градусов и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 16 апреля: до +16 градусов и без осадков

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, до 11 метров в секунду.

Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днём — от +11 до +16. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм рт. ст.

2fdb01fa9b92446b29505d09363e0441.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 07:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула
 
За три дня на тульских дорогах гаишники задержали 39 пьяных водителей
За три дня на тульских дорогах гаишники задержали 39 пьяных водителей
Пловец-колясочник из Алексина лидирует на всероссийских соревнованиях
Пловец-колясочник из Алексина лидирует на всероссийских соревнованиях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.