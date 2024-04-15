За три дня на тульских дорогах гаишники задержали 39 пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

Пятерым из них грозит уголовное наказание за рецидив.

С 12 по 14 апреля сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 39 водителей, севших за руль подшофе.

18 человек были пьяны, ещё трое при этом не имели водительского удостоверения. 13 нарушителей отказались от медосвидетельствования, у троих из них не было водительского удостоверения.

В отношении пятерых водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: пьяная езда чревата штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением права управления на срок от полутора до двух лет. А при повторном нарушении в течение года можно угодить в колонию на срок до двух лет.

Вождение в состоянии опьянения — одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которые в случае автоаварии приводят к наиболее тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными! Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам: