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За три дня на тульских дорогах гаишники задержали 39 пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

За три дня на тульских дорогах гаишники задержали 39 пьяных водителей

Пятерым из них грозит уголовное наказание за рецидив.

С 12 по 14 апреля сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 39 водителей, севших за руль подшофе.

18 человек были пьяны, ещё трое при этом не имели водительского удостоверения. 13 нарушителей отказались от медосвидетельствования, у троих из них не было водительского удостоверения.

В отношении пятерых водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: пьяная езда чревата штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением права управления на срок от полутора до двух лет. А при повторном нарушении в течение года можно угодить в колонию на срок до двух лет.

Вождение в состоянии опьянения — одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которые в случае автоаварии приводят к наиболее тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными! Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42;
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54;
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
  • Для связи через Telegram или Viber: +7 999 374-36-13.

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Фотограф:
сегодня, в 07:40 0
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