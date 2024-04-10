В Тульской области должник заплатил 198 тысяч рублей, чтобы не лишиться «Мерседеса»

Фото из архива Myslo.

У мужчины накопились обязательства перед кредиторами, налоговиками и Госавтоинспекцией.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 38-летнего местного жителя задолженности по налогам, штрафам ГИБДД и кредитным платежам на 198 000 рублей.

Должник игнорировал требования исполнительных документов, не выходил на связь с судебными приставами, поэтому пришлось объявить принадлежащий ему микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter в исполнительный розыск.

Сотрудники ведомства нашли машину и через портал Госуслуг направили владельцу требование о предоставлении автомобиля для описи и ареста. После этого мужчина полностью рассчитался с долгами.