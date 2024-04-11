До конца года в каждом муниципалитете Тульской области откроются Добро.Центры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле состоялось заседание межведомственного Совета по развитию добровольчества (волонтерства) в регионе.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию в регионе добровольчества. Волонтерское движение объединяет людей всех возрастов, в том числе старшее поколение. Сейчас добровольцы активно помогают участникам СВО и семьям мобилизованных.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин сообщил, что перед правительством стоит задача — вовлечь в волонтерскую деятельность к 2030 году 16,2% жителей. По итогам 2023 года этот показатель составил 8,1%.

Алексей Давлетшин также сообщил об участии региона в Международной премии #МыВместе. На сегодняшний день от Тульской области уже подано 134 заявки. Участниками премии могут стать граждане России старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, журналисты и другие представители сферы медиа с социальными проектами. А с 2024 года — муниципальные образования, реализующие программу развития добровольчества (волонтерства), благотворительности и гражданских инициатив. Подать заявку можно до 3 июня.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила о мерах поддержки добровольчества в сфере культуры. С 2019 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» в регионе реализуется программа «Волонтеры культуры». Всего в Тульской области более 8 тыс. волонтеров, готовых помогать в сфере культуры и искусства.

В Туле и Узловой работают два больших волонтерских центра. Министерство культуры региона реализует множество проектов: «Увлеченные культурой», «Прожектор», «Декламируй», «Доброшрифт» и др.

Начальник ресурсного центра по развитию добровольчества Тульского областного центра молодежи Маргарита Эмуллы сообщила, что до конца года на базе всех центров поддержки добровольчества откроются Добро.Центры. Их главная миссия — создание условий для укрепления культуры добровольчества.

Ольга Гремякова подчеркнула, что необходимо активнее информировать граждан о добровольческой деятельности.