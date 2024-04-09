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Тульским медикам передали 56 новых автомобилей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским медикам передали 56 новых автомобилей

К 2025 году автопарк первичного звена обновится на 100%.

9 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев передал учреждениям здравоохранения региона 56 автомобилей. Они были приобретены по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Машины уже распределены между 17 больницами, большинство из которых — районные. Автомобили будут доставлять пациентов в медучреждения, а медработников — на дом к пациентам, перевозить биологические материалы на исследования и доставлять лекарства жителям отдалённых районов.

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Дмитрий Миляев подчеркнул, что правительство Тульской области и лично Алексей Дюмин уделяют большое внимание развитию системы здравоохранения в регионе и поддержке медработников.

— Мы устанавливаем новые ФАПы, ремонтируем поликлиники, закупаем современное оборудование. Ввели региональные выплаты участковым педиатрам, терапевтам, врачам общей практики. Кроме того, мы ежегодно закупаем автомобили для поликлиник, амбулаторий и ФАПов, — сказал Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев напомнил, что всего за 6 лет благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в больницы региона поступило 427 автомобилей. В результате практически полностью обновился автопарк первичного звена.

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Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский сообщил, что в течение года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регион поступит еще 50 автомобилей. Это позволит к 2025 году обновить автопарк первичного звена на 100%.

— Первичное звено здравоохранения — самое близкое к людям и самое востребованное. На ваши плечи ложится большая нагрузка: диспансеризация, вакцинация, раннее выявление опасных заболеваний, укрепление здоровья жителей. Правительство Тульской области будет и дальше поддерживать вас, в том числе улучшать материально-техническую базу медучреждений, — отметил Дмитрий Миляев.

Первый заместитель губернатора пообщался с медиками и поблагодарил их за работу.

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