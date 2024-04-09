Из-за сбоя в тульских МРЭО временно не оказывают некоторые услуги

Фото УГИБДД по Тульской области.

В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Тульской области временно не оказывают услуги по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений.

Специалисты профильных подразделений МВД России устраняют нарушения.

— Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы, — сообщили в тульской Госавтоинспекции.

О возобновлении оказания государственных услуг в полном объеме сообщат дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан.