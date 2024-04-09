  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за сбоя в тульских МРЭО временно не оказывают некоторые услуги - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Из-за сбоя в тульских МРЭО временно не оказывают некоторые услуги
Фото УГИБДД по Тульской области.

Из-за сбоя в тульских МРЭО временно не оказывают некоторые услуги

Специалисты профильных подразделений МВД устраняют нарушения.

В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Тульской области временно не оказывают услуги по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. 

Специалисты профильных подразделений МВД России устраняют нарушения.

— Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы, — сообщили в тульской Госавтоинспекции. 

О возобновлении оказания государственных услуг в полном объеме сообщат дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
МРЭОтехнический сбой
 
Тульским медикам передали 56 новых автомобилей
Тульским медикам передали 56 новых автомобилей
В Ледовом дворце Тулы сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
В Ледовом дворце Тулы сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.