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В Ледовом дворце Тулы сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею

В Ледовом дворце Тулы сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею

Хоккейный матч международного уровня оружейная столица принимает уже в третий раз.

9 мая в Ледовом дворце Тулы пройдет матч сборных России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Федерация хоккея России выступила с инициативой провести одну из игр Большого тура Сборной молодых звёзд России в Туле. Губернатор Алексей Дюмин поддержал это предложение и выразил уверенность, что регион оправдает оказанное доверие.

Болельщики могут приобрести билеты на сайте официального билетного оператора ФХР.

В день матча для жителей и гостей региона будет организована праздничная программа с зонами развлечений. Ледовый дворец смогут посетить более 3000 зрителей.

Большой тур Сборной молодых звёзд «Россия 25», национальных команд Белоруссии и Казахстана пройдёт с 2 по 11 мая. Российские хоккеисты проведут пять матчей: один со сборной Казахстана, четыре — со сборной Белоруссии — в Астане, Омске, Туле и Минске.

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