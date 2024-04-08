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Тульская область отправит гуманитарную помощь в Оренбург

Тульская область отправит гуманитарную помощь в Оренбург

Данное поручение дал губернатор Алексей Дюмин.

Порядка 10 тонн гуманитарного груза направят жителям населенных пунктов Оренбургской области, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. 

Уточняется, что отправят питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.

— В эти непростые дни Тульская область, как и во все времена, готова прийти на помощь в трудной ситуации. Формирование груза уже началось. В ближайшее время он будет направлен в Оренбург. Мы находимся на прямой связи с правительством Оренбургской области и при необходимости готовы и далее оказывать региону поддержку, — отметил Алексей Дюмин.

Напомним, в Оренбургской области паводок стал беспрецедентным. Как сообщает издание «Комсомольская правда», в Орске прорвало дамбу, затапливает ближайшие города. Жителей эвакуируют. 

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