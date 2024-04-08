В Ясногорске пьяные подростки столкнулись на мопедах

Фото Госавтоинспекции

Парни были без прав и, кроме того, – без шлемов.

ДТП произошло 7 апреля в 18:20 на улице Дорожной.

17-летний подросток ехал на мопеде «Альфа». Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со своим сверстником, катающемся на мопеде «Флэш».

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа» и был госпитализирован, — сообщили в Госавтоинспекции.

Как сообщили полицейские, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения и без мотошлемов. Также у них не было прав на управление транспортными средствами.