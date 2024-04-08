Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.
Фото Госавтоинспекции
В Ясногорске пьяные подростки столкнулись на мопедах
Парни были без прав и, кроме того, – без шлемов.
ДТП произошло 7 апреля в 18:20 на улице Дорожной.
17-летний подросток ехал на мопеде «Альфа». Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со своим сверстником, катающемся на мопеде «Флэш».
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа» и был госпитализирован, — сообщили в Госавтоинспекции.
Как сообщили полицейские, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения и без мотошлемов. Также у них не было прав на управление транспортными средствами.
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