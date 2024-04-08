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В Ясногорске пьяные подростки столкнулись на мопедах
Фото Госавтоинспекции

В Ясногорске пьяные подростки столкнулись на мопедах

Парни были без прав и, кроме того, – без шлемов.

ДТП произошло 7 апреля в 18:20 на улице Дорожной.
 
17-летний подросток ехал на мопеде «Альфа». Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со своим сверстником, катающемся на мопеде «Флэш».
 
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа» и был госпитализирован, — сообщили в Госавтоинспекции. 
 
Как сообщили полицейские, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения и без мотошлемов. Также у них не было прав на управление транспортными средствами.
 

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

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