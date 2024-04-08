Погода в Туле 9 апреля: до 25 градусов тепла

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер западный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.