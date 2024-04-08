  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 9 апреля: до 25 градусов тепла - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 9 апреля: до 25 градусов тепла

Погода в Туле 9 апреля: до 25 градусов тепла

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер западный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.

2a7c87165fccab1d4d0bf13ce069d06a.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 07:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапрогноз погодыпогода в Тулепогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула
 
В Туле пройдёт Школа для пациентов с фенилкетонурией
В Туле пройдёт Школа для пациентов с фенилкетонурией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.