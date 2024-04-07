В Тульской области наградили победителей экологического проекта «Бумажный Бум»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Участники собрали и сдали на переработку около 46 тонн макулатуры.

На Алексинской бумажно-картонной фабрике подвели итоги осеннего сезона акций по сбору макулатуры в рамках проекта «Бумажный Бум». Для юных участников проекта была организована экскурсия по цехам бумажно-картонной фабрики, где ведётся переработка вторичного сырья.

Учащиеся школ и детских садов Алексина и Тулы были отмечены дипломами, а ребята, сдавшие наибольший объём макулатуры, получили сертификаты на речную прогулку по Москве-реке.

Всего в рамках проекта в 2023 году было собрано и сдано на переработку около 46 тонн макулатуры.

«Бумажный Бум» — эколого-просветительский проект по сбору макулатуры учащимися образовательных учреждений России. Его цель — повысить уровень экологической культуры и грамотности молодежи, сформировать ответственное и бережное отношение к окружающей природе и природным ресурсам, вовлечь подрастающее поколение в практику раздельного сбора отходов.

Проект реализуется при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и Алексинской бумажно-картонной фабрики.