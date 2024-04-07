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Тульская область и Беларусь будут сотрудничать в сфере беспилотных авиасистем
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область и Беларусь будут сотрудничать в сфере беспилотных авиасистем

Это обсудили в ходе рабочего визита делегации нашего региона в Белоруссию.

На заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству республики и региона заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами, в том числе Республикой Беларусь. Основная цель визита делегации — поиск дополнительных инструментов и сфер взаимодействия региона с дружественным государством.

— Интерес предприятий-экспортеров Тульской области к рынку Беларуси стабильно растет. Это подтверждают итоги внешней торговли в 2023 году. Тульские компании при содействии единого института развития региона регулярно участвуют в масштабных выставках на территории Беларуси. Приоритетная задача — расширение сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, — сказал Григорий Лаврухин.

В 2022 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина создан Центр беспилотных систем Тульской области. С 2023 года началось формирование Научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем (БАС) региона.

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НПЦ занимается разработкой и внедрением новых перспективных технологий, испытанием новых видов БАС, их сертификацией и подготовкой кадров для отрасли.

Белорусские предприятия приглашены к сотрудничеству в сфере БАС и могут войти в число его резидентов.

В ходе визита подписано соглашение между Тульским государственным университетом и Белорусским национальным техническим университетом о реализации совместных научно-образовательных проектов.

Делегация региона посетила ОАО «БЕЛАЗ» и индустриальный парк «Великий камень».

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