Тульская компания презентует новинки велоиндустрии на международной выставке в Москве

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 5 по 7 апреля в Москве проходит Международная выставка «Велокульт-2024», на которой презентуют новинки велоиндустрии российских и зарубежных брендов.

Участники выставки обсудят направления дальнейшего развития велоиндустрии, совершенствование существующих моделей и производство импортозамещающей продукции.

Тульскую область с индивидуальным стендом представляет разработчик и производитель велосумок, велосипедных чехлов и велоаксессуаров. Компания представит на выставке ряд новинок велосипедных аксессуаров, а также актуальные модели для зимних видов спорта — чехлы для сноуборда, горных и беговых лыж.

Министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко:

Антон Емельяненко Интерес к российскому производству неуклонно растет. Поддержка тульских товаропроизводителей — одна из ключевых задач правительства региона. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина предприятиям малого и среднего бизнеса оказывается всесторонняя поддержка в организации экспорта. В частности, Центр поддержки экспорта помогает им с участием в международных выставках, что позволяет продемонстрировать высокое качество и широкий ассортимент продукции региона.

Узнать о мерах поддержки для предпринимателей можно в Центре «Мой бизнес» по телефону горячей линии: 8 (800) 600-777-1 (звонок бесплатный) и на сайте мойбизнестула.рф.

