  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жарким будет не только лето: Вильфанд сделал прогноз до сентября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская компания презентует новинки велоиндустрии на международной выставке в Москве
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская компания презентует новинки велоиндустрии на международной выставке в Москве

С 5 по 7 апреля в Москве проходит Международная выставка «Велокульт-2024», на которой презентуют новинки велоиндустрии российских и зарубежных брендов.

Участники выставки обсудят направления дальнейшего развития велоиндустрии, совершенствование существующих моделей и производство импортозамещающей продукции.

https://img.myslo.ru/Contents/b3/17/ce97-bf60-40f2-8e6e-68e57508b81e/513cb070-2d01-43c3-ac7e-6607dbe7bf02.jpeg

Тульскую область с индивидуальным стендом представляет разработчик и производитель велосумок, велосипедных чехлов и велоаксессуаров. Компания представит на выставке ряд новинок велосипедных аксессуаров, а также актуальные модели для зимних видов спорта — чехлы для сноуборда, горных и беговых лыж.

Министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко:

Антон Емельяненко

Интерес к российскому производству неуклонно растет. Поддержка тульских товаропроизводителей — одна из ключевых задач правительства региона. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина предприятиям малого и среднего бизнеса оказывается всесторонняя поддержка в организации экспорта. В частности, Центр поддержки экспорта помогает им с участием в международных выставках, что позволяет продемонстрировать высокое качество и широкий ассортимент продукции региона.

Узнать о мерах поддержки для предпринимателей можно в Центре «Мой бизнес» по телефону горячей линии: 8 (800) 600-777-1 (звонок бесплатный) и на сайте мойбизнестула.рф.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:40 0
Другие статьи по темам
Событие
велоиндустриявелосипеды
Люди
Антон ЕмельяненкоАлексей Дюмин
Место
Тула
Корниш рекс, бенгалы и персы: в Туле прошла выставка кошек
Корниш рекс, бенгалы и персы: в Туле прошла выставка кошек
Низководный мост в Нижних Присадах освободился от воды
Низководный мост в Нижних Присадах освободился от воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.