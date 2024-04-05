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ВТБ в Тульской области возглавил Эдуард Тюрин

ВТБ в Тульской области возглавил Эдуард Тюрин

Ранее он возглавлял корпоративный блок банка в регионе.

Управляющим тульским подразделением ВТБ назначен вице-президент банка Эдуард Тюрин. В новой должности он будет отвечать за процессы интеграции ВТБ и «Открытия» в Тульской области и дальнейшее масштабирование бизнеса и сети. 

— Тула — оружейная столица России, крупный промышленный, научный и культурный центр. Уже много лет ВТБ в регионе является одним из ключевых финансовых партнеров для населения и бизнеса. Эдуард Тюрин имеет многолетний управленческий опыт работы в системе ВТБ, в том числе в должности руководителя корпоративным направлением банка в регионе. Приоритетными задачами нового руководителя станут повышение финансовых показателей, увеличение сети отделений и улучшение качества банковского сервиса для клиентов всех сегментов, — прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

— Процесс интеграции ВТБ и «Открытия» идет полным ходом, в этом году будет завершен ребрендинг отделений. Уже объединены банкоматные сети, в офисах «Открытия» клиентам доступны все продукты и услуги ВТБ, для клиентов среднего и малого бизнеса работает Бизнес Платформа ВТБ, где представлены 80 продуктов и услуг для юридических лиц, ИП и самозанятых. Наша приоритетная задача — пройти все этапы объединения с максимальным комфортом для клиентов. Ключевым направлением корпоративного бизнеса в регионе станет поддержка предпринимателей всех сфер экономики. В работе с физическими лицами особое внимание будем уделять повышению клиентского сервиса, а также доступности наших услуг в небольших населенных пунктах, — отметил Эдуард Тюрин.

Эдуард Тюрин окончил Тульский государственный технический университет по специальностям «инженер-электромеханик» и «экономист-менеджер». В банковской сфере работает 26 лет. Карьеру начинал во «Внешторгбанке» (сейчас — ВТБ), где прошел путь от старшего специалиста до вице-президента.

В Тульской области работает 20 отделений ВТБ и 3 офиса «Открытия». Банки также имеют единую банкоматную сеть, которая составляет 243 устройства. 
 
 

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