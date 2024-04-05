  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На проспекте Ленина ограничили скорость электросамокатов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На проспекте Ленина ограничили скорость электросамокатов
Фото Алексея Пирязева.

На проспекте Ленина ограничили скорость электросамокатов

Теперь на участке нельзя разгоняться более 15 км/ч.

В Туле на проспекте Ленина ограничили скорость движения электросамокатов до 15 км/ч. Такое ограничение ввел оператор кикшеринга Woosh.

photo_2024-04-05_11-41-37.jpg

Такие же ограничения действуют в Центральном парке, на некоторых участках в Заречье и в центре города.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции рассказали, что в Туле возросло число ДТП с электросамокатами. С начала весны 2024 года зарегистрировано шесть таких происшествий. Одно из них случилось на ул. Октябрьской 1 апреля: 42-летний мужчина на электросамокате во время движения по тротуару сбил тулячку. В результате ДТП женщина получила различные травмы. По данному факту начал проверку Следственный комитет. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 11:45 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
электросамокатыограничение скорости
ВТБ в Тульской области возглавил Эдуард Тюрин
ВТБ в Тульской области возглавил Эдуард Тюрин
В центре Тулы из окна выпал мужчина. Он скончался до приезда скорой
В центре Тулы из окна выпал мужчина. Он скончался до приезда скорой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.