На проспекте Ленина ограничили скорость электросамокатов

Фото Алексея Пирязева.

Теперь на участке нельзя разгоняться более 15 км/ч.

В Туле на проспекте Ленина ограничили скорость движения электросамокатов до 15 км/ч. Такое ограничение ввел оператор кикшеринга Woosh.

Такие же ограничения действуют в Центральном парке, на некоторых участках в Заречье и в центре города.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции рассказали, что в Туле возросло число ДТП с электросамокатами. С начала весны 2024 года зарегистрировано шесть таких происшествий. Одно из них случилось на ул. Октябрьской 1 апреля: 42-летний мужчина на электросамокате во время движения по тротуару сбил тулячку. В результате ДТП женщина получила различные травмы. По данному факту начал проверку Следственный комитет.