В перинатальном центре Тулы для недоношенных детей появилась кровать с эффектом плавучести

Фото минздрава Тульской области.

Это позволяет тонизировать нервные окончания и улучшить микроциркуляцию в тканях.

В Тульском областном перинатальном центре в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей появился иммерсионный комплекс, позволяющий моделировать эффект невесомости. Об этом сообщает региональный минздрав.

Комплекс используется для реабилитации недоношенных детей и детей с патологией нервной системы. Использование сухой иммерсии расслабляет, мягко тонизирует нервные окончания и улучшает микроциркуляцию в тканях. Процедура выполняется на специальной кроватке, которая имитирует эффект плавучести. Такой эффект создается мельчайшими стеклошариками в теплом потоке воздуха. Сеанс длится 15-30 минут.

Оборудование российского производства приобретено за счет средств регионального бюджета. Курс реабилитации уже прошли 7 маленьких пациентов.

— У малышей отмечается положительная динамика неврологической симптоматики и стабилизируется ряд гемодинамических показателей, — объяснила заведующая отделением Наталья Михалькова.