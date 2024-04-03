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В Центральной России стартует мощное похолодание
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Центральной России стартует мощное похолодание

Ожидаются дожди и сильный ветер.

В начале этой недели погода в Центральной России была аномально жаркой. Температурные значения соответствовали нормам июня. В некоторых регионах, в том числе и в Тульской области, были побиты погодные рекорды. 

С сегодняшнего дня стартует мощное похолодание. Ожидаются дожди и ветер порывами до 20 м/с.

— В четверг-пятницу похолодает до +6…+7 °С, будут идти дожди. Но уже в субботу выглянет солнце, и воздух станет лучше прогреваться. К концу недели снова майский температурный режим — до +14°, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

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Фотограф:
сегодня, в 14:28 +2
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