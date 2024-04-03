В Центральной России стартует мощное похолодание

Фото Дмитрия Дзюбина.

В начале этой недели погода в Центральной России была аномально жаркой. Температурные значения соответствовали нормам июня. В некоторых регионах, в том числе и в Тульской области, были побиты погодные рекорды.

С сегодняшнего дня стартует мощное похолодание. Ожидаются дожди и ветер порывами до 20 м/с.

— В четверг-пятницу похолодает до +6…+7 °С, будут идти дожди. Но уже в субботу выглянет солнце, и воздух станет лучше прогреваться. К концу недели снова майский температурный режим — до +14°, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».