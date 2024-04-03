Опрос: 6 из 10 туляков выступают за ограничения для вождения электросамокатов

Фото Алексея Пирязева.

60% опрошенных туляков поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (63 и 57% соответственно). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше.

По данным опроса портала SuperJob, среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

Уважаемые читатели, а вы как считаете? Нужны ли ограничения для вождения электросамокатов? Если да, то какие? Пишите в комментариях.