В Скуратово с осени не могут закопать траншею во дворе: в грязи застрял ребенок

Работы по укладке труб к строящемуся дому закончились, но жильцам ни детскую площадку не вернули, ни ямы не убрали.

О проблеме рассказала жительница посёлка 2-й Западный в Скуратово Нина Гришина.

Осенью 2023 года около ее дома вырыли траншею, когда прокладывали трубы до строящегося 11-этажного дома. Рыли прямо на детской площадке.

— Мы обратились в администрацию, чтобы хотя бы площадку стройка не затронула, но получили ответ: «Ваша территория — только до половины детской площадки. Дальше — наше». Убрали качели, песочницу, игровые снаряды. Оставили одну лесенку, яму и забор стадиона ГСС.

1 апреля девятилетний внук Нины Женя гулял с соседским мальчиком. Ребята направлялись к качелям, им нужно было миновать болотную яму. Нога Максима поехала на скользкой глине, мальчик попал в яму по щиколотку и тут же стал увязать. Пришлось возвращаться домой босиком — сапоги «съела» грязь.

На следующий день Нина вернулась к яме за сапогами внука. Удалось достать только один: второй не нашелся под слоем глины.

— Один сапог я с трудом вытащила и тут же почувствовала, как меня засасывает. Я не могла вытащить ногу и упала, с трудом дотянулась до лежащей неподалёку доски. У меня была лопата — вот с помощью неё и доски удалось выбраться.

Сейчас Нина задаётся вопросом: с кого требовать деньги за пропавшие ботинки внука?