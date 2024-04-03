  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Скуратово с осени не могут закопать траншею во дворе: в грязи застрял ребенок - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Скуратово с осени не могут закопать траншею во дворе: в грязи застрял ребенок

В Скуратово с осени не могут закопать траншею во дворе: в грязи застрял ребенок

Работы по укладке труб к строящемуся дому закончились, но жильцам ни детскую площадку не вернули, ни ямы не убрали.

О проблеме рассказала жительница посёлка 2-й Западный в Скуратово Нина Гришина.

Осенью 2023 года около ее дома вырыли траншею, когда прокладывали трубы до строящегося 11-этажного дома. Рыли прямо на детской площадке.

— Мы обратились в администрацию, чтобы хотя бы площадку стройка не затронула, но получили ответ: «Ваша территория — только до половины детской площадки. Дальше — наше». Убрали качели, песочницу, игровые снаряды. Оставили одну лесенку, яму и забор стадиона ГСС.

842cca1e-5e74-4424-8dc3-0fa4c46d6b66.jpg

1 апреля девятилетний внук Нины Женя гулял с соседским мальчиком. Ребята направлялись к качелям, им нужно было миновать болотную яму. Нога Максима поехала на скользкой глине, мальчик попал в яму по щиколотку и тут же стал увязать. Пришлось возвращаться домой босиком — сапоги «съела» грязь.

На следующий день Нина вернулась к яме за сапогами внука. Удалось достать только один: второй не нашелся под слоем глины.

Безимени-2.jpg

— Один сапог я с трудом вытащила и тут же почувствовала, как меня засасывает. Я не могла вытащить ногу и упала, с трудом дотянулась до лежащей неподалёку доски. У меня была лопата — вот с помощью неё и доски удалось выбраться.

Сейчас Нина задаётся вопросом: с кого требовать деньги за пропавшие ботинки внука?

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 15:57 0
Другие статьи по темам
Событие
мальчик тонул в яме
Место
поселок Скуратово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Опрос: 6 из 10 туляков выступают за ограничения для вождения электросамокатов
Опрос: 6 из 10 туляков выступают за ограничения для вождения электросамокатов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.