Погода в Туле 2 апреля: ветрено, без осадков и до +24

Фото из архива Myslo

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не предвидится, ветер южной четверти, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.