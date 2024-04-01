Погода в Туле 2 апреля: ветрено, без осадков и до +24

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не предвидится, ветер южной четверти, до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
Синоптики прогнозируют низкое атмосферное давление.
Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не предвидится, ветер южной четверти, до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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