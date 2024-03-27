Тульская область приняла особенных детей из Белгорода

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 марта дети с ментальными нарушениями вместе с родителями прибыли в парк-отель «Шахтер» в Алексине. До конца марта состоится второй заезд.

Ребят встретили заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, представители администрации муниципалитета, специалисты социальной защиты, врачи.

Дмитрий Марков проконтролировал размещение гостей, пообщался с родителями. По прибытии детей осмотрели медики. Ребята получили подарки от губернатора.

— Дети вместе с родителями размещены в комфортных условиях с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Для ребят организованы консультации врачей и психолога, мастер-классы и концерты. В течение трех недель отдыха на постоянной связи с нашими гостями будут медики и социальные работники, чтобы сделать пребывание ребят комфортным и полезным для здоровья, — сказал Дмитрий Марков.

Напомним, принять и разместить гостей поручил губернатор Алексей Дюмин после обращения руководства Белгородской области. Наш регион не раз оказывал поддержку белгородцам. Этой зимой в Тульской области уже провели каникулы почти 800 школьников из Белгородской области.