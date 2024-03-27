На ул. Воздухофлотской частично ограничат движение трамваев

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

На ул. Воздухофлотской (от ул. Тихмянова до Одоевского шоссе) из-за ремонтных работ ограничат движение трамваев. Ограничения будут действовать 28 и 29 марта, с 13.00 до 16.00.

В эти часы трамваи № 10 и № 14 изменят схемы движения:

Трамвайный маршрут № 10: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.

Трамвайный маршрут № 14: пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Агеева – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.