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62% туляков не готовы быть отцами в декрете
фото: freepik

62% туляков не готовы быть отцами в декрете

Публикуем результаты занятного опроса портала SuperJob.

В опросе участвовали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели.

По итогам опроса, в Туле 62% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 38% категорически против, еще 24% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 14%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

В целом по стране, компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет.

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