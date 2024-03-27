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В Богородицком дворце-музее пройдет «Праздник птиц»

В Богородицком дворце-музее пройдет «Праздник птиц»

Акция пройдет 30 марта в 11.00 на территории парка дворца-музея.

Проведение такого мероприятия к Международному дню птиц стало доброй традицией для сотрудников дворца-музея. К этому дню готовят кормушки, скворечники, развешивают их в парке, раскладывают лакомства для птиц. В акции может принять участие любой желающий.

Международный день птиц отмечается 1 апреля неслучайно. В конце марта большинство перелетных птиц возвращаются в родные края, преодолевая длинный путь. Очень важно поддержать их в момент прилета.


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На экологической акции сотрудники музея в игровой форме расскажут о мире птиц: как нужно беречь пернатых, чем кормить, в чем состоит работа орнитолога.

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