В Тульской области чистой водой обеспечены 93% жителей региона

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На реализацию проекта «Чистая вода» в регионе за 2019-2024 гг. из федерального бюджета планируется выделить более 1,1 млрд рублей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков проинспектировал две станции водоподготовки в Дубенском районе. Объекты обеспечивают качественной водой порядка 6 тысяч жителей.

Строительство станций и реконструкция водопроводных сетей проводились благодаря федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

На реализацию проекта «Чистая вода» в Тульской области за 2019-2024 гг. из федерального бюджета планируется выделить более 1,1 млрд рублей. Всего в рамках программы предусмотрено строительство 14 объектов, 11 из которых уже введено в эксплуатацию.

Так, реконструированы водопроводные сети и построена станция очистки воды в п. Грицовский Веневского района. Построены артезианские скважины в Кимовске и Донском, система водоснабжения в п. Шилово Ефремова, станции водоподготовки в с. Алешня Большой Тулы, р.п. Заокский, п. Дубна, п. Центральный Суворовского района, п. Теплое.

К концу 2024 года качественную питьевую воду будут получать до 94,2% жителей региона, а в городах – до 99%. Сегодня эти показатели уже составляют 93,5% и 98,4% соответственно.