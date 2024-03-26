  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области чистой водой обеспечены 93% жителей региона - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области чистой водой обеспечены 93% жителей региона
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области чистой водой обеспечены 93% жителей региона

На реализацию проекта «Чистая вода» в регионе за 2019-2024 гг. из федерального бюджета планируется выделить более 1,1 млрд рублей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков проинспектировал две станции водоподготовки в Дубенском районе. Объекты обеспечивают качественной водой порядка 6 тысяч жителей.

Строительство станций и реконструкция водопроводных сетей проводились благодаря федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

На реализацию проекта «Чистая вода» в Тульской области за 2019-2024 гг. из федерального бюджета планируется выделить более 1,1 млрд рублей. Всего в рамках программы предусмотрено строительство 14 объектов, 11 из которых уже введено в эксплуатацию.

photo_2024-03-22_13-58-52 (1).jpg

Так, реконструированы водопроводные сети и построена станция очистки воды в п. Грицовский Веневского района. Построены артезианские скважины в Кимовске и Донском, система водоснабжения в п. Шилово Ефремова, станции водоподготовки в с. Алешня Большой Тулы, р.п. Заокский, п. Дубна, п. Центральный Суворовского района, п. Теплое.

К концу 2024 года качественную питьевую воду будут получать до 94,2% жителей региона, а в городах – до 99%. Сегодня эти показатели уже составляют 93,5% и 98,4% соответственно. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нацпроектчистая вода
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дыру на ул. Кирова, в которую провалился автомобиль, залатали
Дыру на ул. Кирова, в которую провалился автомобиль, залатали
С «Капитал-Строитель жилья!» мечты исполняются легко
С «Капитал-Строитель жилья!» мечты исполняются легко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.