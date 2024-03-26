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Начинающих айтишников из Тулы приглашают на конференцию в «Октаве»

Начинающих айтишников из Тулы приглашают на конференцию в «Октаве»

Представители разных направлений IT-отрасли поделятся лайфхаками.

13 апреля с 12.00 до 15.00 на площадке творческого индустриального кластера «Октава» пройдет конференция «СТАРТ в IT» — для начинающих специалистов и тех, кто только хочет начать работу в сфере информационных технологий.

В программе — выступления работодателей-лидеров рынка IT, открытая стенд-зона для гостей, где можно пообщаться с представителями различных компаний.

На конференции будут обсуждаться темы выбора профильного заведения для получения новой и востребованной профессии, путь от смены профессии до заветной мечты, взаимоотношения между потенциальными IT-специалистами и компаниями в этой сфере. Представители разных направлений IT-отрасли поделятся лайфхаками, подскажут, как не бросить обучение, и помогут понять, зачем учиться всю жизнь.

На конференцию приглашаются студенты, учащиеся старших классов, желающие переквалифицироваться в IT из других отраслей, начинающие IT-специалисты, собственники компаний и HR-специалисты. Мероприятие бесплатное.

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