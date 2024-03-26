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Где в Туле сегодня латают ямы на дорогах?

Где в Туле сегодня латают ямы на дорогах?

Администрация города рассказала об аварийно-восстановительном ремонте дорог.

Сегодня, 26 марта, работы запланированы работы на следующих объектах: на подъездной дороге к д. Нижнее Елькино, на ул. Хворостухина, ул. Болдина, ул. Замочной, ул. Мира, ул. Жуковского, ул. Сойфера/ул. Фрунзе, ул. Марата, ул. Бондаренко, ул. Шахтерской и ул. Шоссейной в п. Скуратовском и др.

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В период с 22 по 26 марта ямочный ремонт выполнен на участках улиц Буденного, Орловского ш., в Черниковском пер., на ул. Автомобилистов, Восточном обводе, Веневском ш., ул. Пролетарской, ул. Марата, ул. Ак. Бардина, ул. Новомосковской, ул. Луначарского, на подъездной дороге к д. Нижнее Елькино, на ул. Ленина в п. Ленинский, ул. Машинистов, ул. Седова/ул. Оружейной, в Тимирязевском пр., на ул. Оружейной/ул. 9 мая, ул. Вильямса, ул. Вересаева и др.  

Ремонт ведется на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации города Тулы, а также по обращениям граждан, поступившим на портал «Открытый регион 71», портал обратной связи или по телефону: 30-47-81.

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