Туляков приглашают на ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса

Предприятия приглашают на работу грузчиков, инженеров-технологов, маляров, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, термистов, швей, инженеров по метрологии и других специалистов.
В ярмарке примут участие 14 работодателей:
- АО «Машзавод «Штамп»;
- АО «Октава»;
- АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулаточмаш»;
- ПАО «НПО «Стрела»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «Завод Тула»;
- АО «АК «Туламашзавод»;
- ПАО «НПО «Базальт»;
- АО «ОКБ «Октава»;
- ПАО «ИТОЗ»;
- АО «ЦКБА»;
- МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».
Максимальная зарплата на вакансиях: регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда от 175000 рублей, оператор станков с программным управлением от 135000 рублей, слесарь механосборочных работ от 126000 рублей, ведущий инженер-технолог от 42000 рублей, а также токарь от 60000 рублей.
Для работодателей и граждан, находящихся в поисках работы, открытые отборы стали привычной и самой удобной формой взаимодействия. Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти первичное собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.
Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации 34.