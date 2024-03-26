Туляков приглашают на ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса

28 марта работодатели предложат более 1600 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией в сфере ОПК.

Предприятия приглашают на работу грузчиков, инженеров-технологов, маляров, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, термистов, швей, инженеров по метрологии и других специалистов.

В ярмарке примут участие 14 работодателей:

АО «Машзавод «Штамп»;

АО «Октава»;

АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»;

АО «КБП»;

АО «Тулаточмаш»;

ПАО «НПО «Стрела»;

АО «Тульский патронный завод»;

ПАО «Завод Тула»;

АО «АК «Туламашзавод»;

ПАО «НПО «Базальт»;

АО «ОКБ «Октава»;

ПАО «ИТОЗ»;

АО «ЦКБА»;

МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

Максимальная зарплата на вакансиях: регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда от 175000 рублей, оператор станков с программным управлением от 135000 рублей, слесарь механосборочных работ от 126000 рублей, ведущий инженер-технолог от 42000 рублей, а также токарь от 60000 рублей.

Для работодателей и граждан, находящихся в поисках работы, открытые отборы стали привычной и самой удобной формой взаимодействия. Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти первичное собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации 34.