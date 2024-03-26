  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков приглашают на ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса

Туляков приглашают на ярмарку вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса

28 марта работодатели предложат более 1600 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией в сфере ОПК.

Предприятия приглашают на работу грузчиков, инженеров-технологов, маляров, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, термистов, швей, инженеров по метрологии и других специалистов.

В ярмарке примут участие 14 работодателей:

  • АО «Машзавод «Штамп»;
  • АО «Октава»;
  • АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»;
  • АО «КБП»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • ПАО «НПО «Стрела»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ПАО «Завод Тула»;
  • АО «АК «Туламашзавод»;
  • ПАО «НПО «Базальт»;
  • АО «ОКБ «Октава»;
  • ПАО «ИТОЗ»;
  • АО «ЦКБА»;
  • МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

Максимальная зарплата на вакансиях: регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда от 175000 рублей, оператор станков с программным управлением от 135000 рублей, слесарь механосборочных работ от 126000 рублей, ведущий инженер-технолог от 42000 рублей, а также токарь от 60000 рублей.

Здание ЦЗН.jpg

Для работодателей и граждан, находящихся в поисках работы, открытые отборы стали привычной и самой удобной формой взаимодействия. Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти первичное собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации 34.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:07 0
Другие статьи по темам
Событие
ярмарка вакансийОПК
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области вынесли приговор участникам крупного преступного сообщества
В Тульской области вынесли приговор участникам крупного преступного сообщества
Где в Туле сегодня латают ямы на дорогах?
Где в Туле сегодня латают ямы на дорогах?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.